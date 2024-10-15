Средний чек на товары для ремонта жилья в России вырос на 22,5%

В сентябре 2024 года в России подорожали товары для ремонта жилья и строительных работ. Так, средний чек увеличился на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».

«Средний чек на товары для ремонта и строительных работ в сентябре 2024 года в России увеличился на 22,5% год к году. Поставщики такой продукции стали повышать цены, видя спрос на нее со стороны дольщиков, купивших квартиры в новостройках три-четыре года назад, в разгар выдачи льготной ипотеки», ‒ указали в сообщении.

В настоящий момент на ремонт двухкомнатной квартиры площадью 55 квадратных метров потребуется от 2,2 миллионов рублей, а на ремонт трехкомнатной размером 73 квадратных метра ‒ около трех миллионов рублей.

По словам генерального директор Life Pay Ашота Григоряна, причиной роста среднего чека, помимо инфляции, стали сезонный спрос и рост цен на стройматериалы.