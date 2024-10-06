Лишь 26% читателей siapress.ru выступили против сокращения школьного образования

В опросе на сайте siapress.ru обсуждалась возможность сокращения срока школьного образования с 11 до 10 лет. Большинство проголосовавших поддержали эту идею.

73,3% участников опроса высказались за сокращение учебного срока до 10 лет, считая, что это позволит быстрее перейти к профессиональному образованию или освоению специальности. В то же время, 26,7% опрошенных выступили против таких изменений, предполагая, что сокращение учебного времени может негативно сказаться на качестве образования.

Напоминаем, с инициативой сократить школьное образование выступил помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. По его словам, это «непозволительная роскошь» в условиях современных требований рынка труда.

В интервью siapress.ru проректор Сургутского государственного педагогического университета Татьяна Захожая поделилась своими мыслями, насколько оправданы подобные изменения, какие риски они несут для учащихся, и как нововведения могут повлиять на систему образования в целом.