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​Google не намерен уходить из России

Бесплатные сервисы Google будут доступными в России

​Google не намерен уходить из России
Фото: ru.freepik.com

Компания Google подтвердила, что ей известно о проблемах с использованием учетных записей у некоторых пользователей в России, сообщают «Известия».

«Мы работаем над решением этих проблем и стремимся сохранить доступ к нашим бесплатным сервисам в России», — заявили представители Google.

Первые затруднения с восстановлением доступа к сервисам были замечены еще в начале сентября, когда пользователи перестали получать SMS с кодом авторизации.

26 сентября Минцифры РФ подтвердило, что Google ограничил создание новых учетных записей. Операторы связи также зафиксировали резкое снижение количества отправляемых компанией SMS российским пользователям.


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Сегодня в 09:47, просмотров: 84, комментариев: 0
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