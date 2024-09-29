Бесплатные сервисы Google будут доступными в России

Компания Google подтвердила, что ей известно о проблемах с использованием учетных записей у некоторых пользователей в России, сообщают «Известия».

«Мы работаем над решением этих проблем и стремимся сохранить доступ к нашим бесплатным сервисам в России», — заявили представители Google.

Первые затруднения с восстановлением доступа к сервисам были замечены еще в начале сентября, когда пользователи перестали получать SMS с кодом авторизации.

26 сентября Минцифры РФ подтвердило, что Google ограничил создание новых учетных записей. Операторы связи также зафиксировали резкое снижение количества отправляемых компанией SMS российским пользователям.