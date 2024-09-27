В России отмечают Воздвижение Креста Господня

Сегодня, 27 сентября, в России православные верующие отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня, или Крестовоздвижение, которое относится к числу 12 важных церковных праздников.

Торжество связано с легендой об обретении Креста, на котором был распят Иисус Христос. По иудейским правилам, орудие казни оставляли в гробнице погибшего, но апостолы положили крест Христа рядом с двумя другими, на которых распяли разбойников.

Раскопки главной святыни христианства возглавила мать римского императора Константина Великого ‒ царица Елена. Точная дата обретения Честного Креста не известна. Чаще всего ее относят к 326 году. Обретенную реликвию разделили на две части: одну оставили в Иерусалиме, вторую отправили в Константинополь.

История иерусалимского фрагмента обрывается в 1187 году. Тогда крестоносцы взяли его с собой на битву с армией Саладина. Судьба константинопольской части тоже остается не разгаданной. Существует версия, что ее украли венецианцы во время разграбления византийской столицы в 1204 году, а после перепродали. По другой версии святыня хранилась в Константинополе до прихода турок в 1453 году. По третьей версии — Крест постоянно дробился, поэтому его частицы можно встретить в самых разных частях Европы.

Считается, что частицы Креста Господня хранятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Иванове. В 2006 году частицу Креста отправили даже на околоземную орбиту.

В этот день положено посетить церковь и принять участие в богослужении. Воздвижение Креста Господня является постным днем, поэтому на время торжества лучше убрать из рациона мясо, рыбу, яйца и молочное продукты.

Священнослужители рекомендуют воздержаться от шумных застолий, вечеринок и развлечений, так как этот день напоминает о мучениях, которые претерпел Иисус ради спасения человечества.