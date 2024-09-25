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Первый отечественный электромобиль Lada e-Largus запущен в производство

Электромобиль Lada e-Largus поступит в продажу по цене от трех млн рублей

Первый отечественный электромобиль Lada e-Largus запущен в производство
Фото: Евгений Щепелев / Коммерсантъ

На Ижевском автозаводе стартовал серийный выпуск электромобиля Lada e-Largus. Стоимость новинки составит от трех млн рублей, будут доступны две версии: пассажирская и грузовая, передает «Коммерсантъ».

Lada e-Largus – это «первый по-настоящему отечественный и высоко локализованный электромобиль», заявляет президент АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, более 80% компонентов платформы автомобиля произведены в России.

В декабре 2023 года была собрана опытная серия из шести электромобилей, а серийное производство планировалось начать во втором квартале 2024 года, но его перенесли на третий.


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Сегодня в 16:44, просмотров: 130, комментариев: 0
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