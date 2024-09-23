16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5848   EUR  103,3773  

Новости

Больше новостей
Вы будете брать ипотеку за 50% первоначального взноса?
Комментировать
0
Вам будем не хватать Comedy Club?
Комментировать
0
Больше опросов

Илон Маск планирует отправлять экспедиции на Марс к 2028 году

Компания SpaceX готовится к серии беспилотных полетов на Марс

Илон Маск планирует отправлять экспедиции на Марс к 2028 году
Фото: ru.freepik.com

SpaceX готовится к запуску пяти беспилотных полетов на Марс в течение двух лет, сообщил генеральный директор компании Илон Маск. Информация об этом появилась на сайте Digital Trends.

Если эти миссии пройдут успешно, первая пилотируемая экспедиция на красную планету может состояться уже в 2028 году. Основатель SpaceX подчеркнул, что цель компании – сделать космические путешествия доступными для всех, кто мечтает отправиться на Марс. Тем не менее, сроки реализации миссий могут измениться.

В настоящий момент компания ожидает разрешения от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на проведение пятого орбитального испытания Starship. В свою очередь оно заявило, что расследование воздействия полетов на окружающую среду завершится не раньше конца ноября, что замедляет развитие программы.

Илон Маск также отметил, что стремится сделать человечество многопланетным, чтобы защитить его от глобальных угроз, таких как ядерная война или демографический коллапс.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:32, просмотров: 133, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3319
  2. ​Итогом благоустройства улицы Калинина в Ханты-Мансийске стало нарушение целой пачки норм и правил 488
  3. ​Анна Томазова покидает пост заместителя главы Сургута 393
  4. ​Власти Сургута решили упразднить два департамента 369
  5. ​В Сургутском районе молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими 345
  6. ​Осторожно: поздравительные открытки в мессенджерах могут быть опасны 274
  7. ​Центробанк выпустил памятную монету «Учитель» 256
  8. ​В районе ЖД Сургута упало огромное дерево 245
  9. В Сургуте подростки обворовали магазин и украли деньги из кассы 229
  10. Сургутяне поддерживают жителей Курской области гуманитарной помощью 209
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12431
  2. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3319
  3. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2182
  4. ​Быть вторым 1633
  5. «И делать почти ничего не нужно: социальные вычеты в Сургуте заявляются в 75% случаев» 1533
  6. «Вершина» возвращается: в Сургуте снова переименуют популярное ТЦ 1504
  7. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1456
  8. ​Сургутяне оказались в восторге от водителя 61 маршрута 1448
  9. ​Причем здесь геологоразведчики? 1368
  10. ​Не проехать: в Сургуте перекрыли движение автотранспорта 1360
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 19302
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12431
  3. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12422
  4. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6962
  5. ​Так ли страшны видеоигры? 5272
  6. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5206
  7. В Сургуте стартовал отопительный сезон 3533
  8. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3319
  9. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3304
  10. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3222

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика