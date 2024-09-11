Индийские капли от пресбиопии оказались не такими уж и прорывными

Индийские учение создали капли для глаз PresVu от пресбиопии, помогающие снимать очки для чтения. Ожидается, что в скором времени их можно будет приобрести и в России.

«PresVu также подала заявку на патент на это изобретение в отношении его состава и процесса производства. Патентованная формула не только избавляет от необходимости использовать очки для чтения, но также помогает пациенту дополнительно увлажнять глаза в качестве побочного эффекта. Эти глазные капли используют передовую технологию динамического буфера, которая быстро адаптируется к pH слез, обеспечивая постоянную эффективность и безопасность при длительном использовании, принимая во внимание, что такие капли будут применяться на протяжении многих лет», – говорится в пресс-релизе, выпущенном фармацевтической компанией.

Действующим веществом новых капель является пилокарпин, который применяют для снижения внутриглазного давления. Препараты с этим компонентом уже давно используются в других странах, например, в США − для лечения глаукомы и пресбиопии, отмечает «Вечерняя Москва». Также капли с пилокарпином есть и в России: они отпускаются по рецепту.

«Пилокарпин и его аналоги нельзя считать безвредными лекарствами. Конечно, его применяют для лечения глаукомы. Но он обладает очень большим количеством побочных эффектов. Пилокарпин провоцирует быстрое развитие катаракты, вызывает хроническое воспаление внутри глаза, длительное сужение зрачка, атрофию радужной оболочки, ее приклеивание к хрусталику», − рассказала «ВМ» врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

Как пояснила врач-офтальмолог офтальмологического отделения СОКБ Кристина Краснова, пресбиопия, или старческое зрение, это не что-то, что можно считать заболеванием в традиционном смысле, подобно тому, как морщины не считаются болезнью.

Возрастные изменения касаются способности видеть мелкий шрифт и предметы вблизи, что обычно начинается после 40 лет. Человек замечает, что ему становится сложнее фокусироваться на предметах, и для того, чтобы рассмотреть текст, приходится отодвигать его подальше.

«Пресбиопия затрагивает большинство людей с возрастом. Обычно она проявляется после 40 лет, однако у некоторых людей она может начаться позже или раньше. Особенно заметно это у людей, которые ранее не носили очки. Те, кто с молодости использовал минусовые очки для коррекции близорукости, могут испытывать меньший дискомфорт, поскольку им иногда достаточно просто снять очки, чтобы хорошо видеть вблизи. А вот те, у кого была дальнозоркость (гиперметропия), с возрастом раньше сталкиваются с проблемами зрения на близком расстоянии, что заставляет их использовать дополнительные очки для чтения», − пояснила корреспонденту siapress.ru врач.

Основной метод коррекции пресбиопии – это использование специальных очков для работы на близком расстоянии, которые они могут приобрести у оптиков или офтальмологов. Однако существует альтернатива, в частности, можно использовать бифокальные или мультифокальные линзы, которые позволяют видеть как вдали, так и вблизи.

«Хотя подбор таких линз может быть более сложным, они представляют собой удобный вариант для тех, кто не хочет носить очки», − добавила Кристина Краснова.

Существует и третий метод – хирургическая коррекция по замене прозрачного хрусталика на многофокусную или мультифокальную линзу. Однако этот метод не является столь распространенным. Это полостная операция, сопряженная с определенными рисками. Специалист отмечает, что хотя она может улучшить зрение, делать ее следует с осторожностью и не торопиться прибегать к хирургии.