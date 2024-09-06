На ММКЯ представили топ-50 слов, отражающих настроение общества в текущем году

На Московской международной книжной ярмарке специалисты составили список претендентов на звание «Слово года». Организаторы импринт «Лингва» (АСТ нонфикшн), издательство «Мир и Образование» и филологический проект «Скворцовские чтения» ежегодно подбирают слово, которое отражает настроения общества в текущем году, а также тенденции культурной и социальной жизни. Об этом сообщило издание «Российская газета».

«В состав рабочей группы входят эксперты в области филологии и гуманитарных наук, представители медиа. Каждый из них предложил в качестве претендентов на звание Слова года от одного до четырех слов и словосочетаний с обоснованием своего выбора. Так и был сформирован ТОП-50», – указали в сообщении.

При подборе слов часто звучали «выборы», «семья» и «скуф». Каждое из них упоминалось членами рабочей группы по четыре раза. Также в топе оказался «Пушкин» – слово выбрали Алексей Варламов и доцент кафедры теории преподавания иностранных языков факультета иностранных языков и регионоведения МГУ Ирина Кукурян.

«Пушкин – это «наше все», в этом году состоялся юбилей – 225 лет со дня рождения, чему посвящено множество событий научной и культурной жизни», – объяснила свой выбор Ирина Кукурян.

Руководитель направления социальных партнерских программ «ВКонтакте» Андрей Мурашев предложил слова «чиназес», «тапать» и «замедление».

«Слово «чиназес» отражает одобрение, поддержку, что-то позитивное. Это ли не то, что так нужно нам всем? «Тапать» – также артефакт 2024 года. «Замедление» – слово, которое отражает определенные события, явления нашей жизни еще со времен пандемии COVID-19. Тогда мы ассоциировали это с замедлением темпа жизни и работы, но в 2024 году слово обрело другой смысл и затрагивает совершенно разную аудиторию интернет-пользователей страны», – указал Мурашев.

Осенью 2024 года рабочая группа представит топ-10 слов-финалистов. К исследованиям привлекут технологии искусственного интеллекта. Слово года назовут зимой на Международной ярмарке интеллектуальной литературы.