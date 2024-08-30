Благоустройство общественных пространств в Тюменской области идет по плану

Готовность объектов, которые благоустраиваются в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», оценил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона отметил, что работы на объектах идут по плану. «Готовность некоторых составляет до 95%. К примеру, высокий процент исполнения в Тюмени – озеленённые зоны общественного пространства в районе ул. Энергостроителей, 10 и ул. Московский тракт, 163», – сообщил губернатор.

В Тюменской области за текущий год обустроят девять общественных пространств и две дворовые территории в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Завершить все работы на объектах в Тюмени, Ишиме и Тобольске планируется до декабря.

Напомним, что выбирать общественные территории и дизайн-проекты благоустройства по нацпроекту могут сами жители региона. Основная цель – сделать города комфортнее для жителей, повысить индекс качества городской среды, вовлечь граждан в процесс благоустройства городов.

В этом году жители области проголосовали за благоустройство семи общественных пространств в Тюмени, по одному в Тобольске и Ишиме, и две дворовые территории в Ишиме. Также в Ишиме в 2024 году началась реализация проекта «Благоустройство Березовой рощи», ставший победителем по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды 2023 года в номинации «Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек».