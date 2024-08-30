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    ​Куда сходить в Сургуте на выходных 31 августа ‒ 1 сентября? // АФИША

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  • Что ждет Сургут: от велосипедных сетей до новых набережных

    Что ждет Сургут: от велосипедных сетей до новых набережных

    Сегодня в 10:59
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  • Большегруз разнес в щепки Nissan в ХМАО

    Большегруз разнес в щепки Nissan в ХМАО

    Сегодня в 10:02
    154 0 
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  • ​«Транснефть – Сибирь» оказала благотворительную помощь в создании детского спортивно-игрового комплекса в Тюменской области

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​«Транснефть – Сибирь» оказала благотворительную помощь в создании детского спортивно-игрового комплекса в Тюменской области

​«Транснефть – Сибирь» регулярно выделят благотворительные средства на развитие социальной инфраструктуры

​«Транснефть – Сибирь» оказала благотворительную помощь в создании детского спортивно-игрового комплекса в Тюменской области
Фото: ​«Транснефть – Сибирь»

«Транснефть – Сибирь» в рамках благотворительной деятельности оказала поддержку в создании спортивно-игрового комплекса «Вокзал будущего» для детей п. Ингаир Тобольского района Тюменской области.

На приобретение и установку игрового комплекса компания направила около 3,3 млн рублей. Реализация благотворительного проекта позволила благоустроить зону общего пользования и построить новую детскую площадку с игровым оборудованием, которое будет способствовать физическому и эмоциональному развитию подрастающего поколения.

В комплекс входит 19 объектов для спортивных и развивающих занятий. Детская площадка разбита на несколько функциональных зон, в центре расположен многоуровневый объект – «Космическая станция». Спортивные тренажеры направлены на физическое развитие и поддержание у детей интереса к активным видам отдыха, формирование стремления к здоровому образу жизни. Также в комплекс входит оборудование, которое способствует активизации познавательной деятельности, в том числе, развитию творческого мышления.

«Идею, концепцию, наполнение мы обсуждали вместе с жителями и детьми поселка, и вот наша мечта сбылась. Комплекс получился яркий, многофункциональный: здесь есть зона для самых маленьких, для школьников, футбольное поле, тренировочная зона – каждому найдется занятие по душе. Наш поселок небольшой, здесь проживает около 200 человек, площадку ждали все с нетерпением», – рассказала глава Надцынского сельского поселения Юлия Тарханова.

В торжественном открытии приняли участие генеральный директор АО «Транснефть – Сибирь» Рустэм Исламов, глава администрации Тобольского района Леонид Митрюшкин, жители п. Ингаир. В преддверии Дня знаний работники предприятия вручили детям подарки – школьные наборы. В ответ ребята подарили гостям благодарственные письма, оформленные своими руками.

«Компания сразу откликнулась на просьбу помочь с возведением детского спорткомплекса, и сегодня мы видим результат – это счастливые глаза детей. Мы выражаем благодарность компании «Транснефть» и «Транснефть – Сибирь» за оказанную помощь в создании спортивно-развивающего комплекса», – отметил Леонид Митрюшкин.

«Семья – это основа всей нашей жизни, основа благополучия и развития общества, а дети – наше будущее. Поэтому компания поддержала этот проект. Это вклад в наших детей, в наше будущее, что подтверждает неравнодушие, заботу и внимание к ним», – сказал Рустэм Исламов.

Нефтепроводное предприятие регулярно выделят благотворительные средства на развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы образовательных, культурных, медицинских учреждений в регионах присутствия. Также большое внимание уделяется населенным пунктам, расположенным в сельской местности.


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Сегодня в 09:49, просмотров: 119, комментариев: 0
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