В Тюмени оборудована новая прогулочная зона

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в торжественной церемонии открытия бульвара Пожарных и Спасателей. При проектировании таких общественных пространств учитывается мнение жителей и новый бульвар – яркий тому пример, отметил глава региона.

Проекта бульвара начали разрабатывать в 2020 году. Идею воплотили в жизнь благодаря совместной работе администрации Тюмени, Главного управления МЧС России по Тюменской области, ветеранской организации пожарных и спасателей, застройщика «ЭНКО».

Почетное право перерезать красную ленту предоставили заслуженным спасателям Российской Федерации – полковнику внутренней службы в отставке Виктору Вазенмиллеру и заместителю начальника Тюменской областной службы экстренного реагирования Александру Плоскову.

«Мы постоянно убеждаемся в профессионализме и верности своему долгу наших пожарных и спасателей. Это было много раз – во время лесных пожаров и в этом году во время паводка», – сказал Александр Моор.

Глава региона выразил уверенность, что бульвар станет местом притяжения земляков, поскольку это не просто красивое и удобное место для отдыха, но и дань уважения мужеству людей, которые спасают жизни и обеспечивают пожарную безопасность.