Количество российских туристов в Японии выросло на 141% за полгода

В первой половине 2024 года наблюдается резкий рост потока российских туристов в Японию. Количество бронирований авиабилетов из России увеличилось в 12 раз по данным «Яндекс Путешествий» и в пять раз по данным OneTwoTrip. В январе-июле Японию посетили 46 800 российских туристов, что на 141% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишет Forbes.

Эксперты связывают рост с несколькими факторами. Так, китайские авиакомпании предложили выгодные тарифы, снизив цены на билеты до 30 000 рублей в одну сторону. Также сказалось ослабление иены и возможность получить японскую визу бесплатно за 3-5 дней. Средняя стоимость путешествия для двоих человек с учетом перелета и проживания в четырехзвездочном отеле составила 320 000 рублей.

По информации из разных источников, спрос на поездки в Японию значительно возрос среди бизнесменов и туристов. В частности, спрос на бизнес-класс увеличился вдвое, а стоимость перелета бизнес-классом снизилась на 25%. Также отмечается рост спроса на пакетные туры, который составил 25-45%.

В то же время, для сравнения, число российских туристов в Таиланде за первую половину 2024 года составило 920 000, что на 11% больше, чем в прошлом году.