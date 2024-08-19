Россияне смогут наблюдать сочетание суперлуния и «Голубой Луны»

Сегодня, 19 августа, на небо появится невероятное астрономическое явление этого года ‒ «Осетровая Луна». Сочетание суперлуния и «Голубой Луны» произойдет в 21:26 по МСК, сообщает РБК Life.

«Впервые термин «суперлуние» предложил астролог Ричард Нолле в 1979 году для обозначения полнолуний, когда Луна находится на расстоянии 90% от своего максимального сближения с Землей. В такие моменты Луна кажется примерно на 14% крупнее и на 30% ярче, чем в самых удаленных точках ее орбиты. Эти полнолуния являются самыми большими и яркими в году», ‒ говорится в сообщении.

Суперлуния могут возникать три-четыре раза в год. В этом году ожидается четыре суперлуния: 19 августа, 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

«Название «Голубая Луна» не имеет никакого отношения к цвету. Оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon («однажды под голубой Луной», что значит очень редкое событие). Существует два типа голубых лун: сезонные и месячные. «Голубая Луна», которая наступит 19 августа, будет сезонной. По данным NASA, следующая сезонная «Голубая Луна» ожидается в мае 2027 года», ‒ добавили в сообщении.

Сочетание суперлуний и голубых лун происходит крайне редко. Следующее такое явление ожидается в январе и марте 2037 года.