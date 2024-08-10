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​Новый закон: в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним

Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков подросткам

​Новый закон: в России запретили продажу энергетиков несовершеннолетним
Фото: ru.freepik.com

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним. Теперь продавец энергетиков, подобно продавцу алкоголя, должен будет строго контролировать возраст покупателя и при наличии сомнений или отсутствии документа, подтверждающего возраст, отказать в продаже, сообщает РБК.

«Кроме того, будет запрещена продажа энергетиков в зданиях, где осуществляется образовательная, медицинская деятельность, деятельность в области культуры и спорта. Также допускается введение ограничений по времени и местам продажи таких напитков, в том числе на массовых мероприятиях», – говорится в сообщении.

Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2025 года. Документ размещен за официальном опубликовании правовых актов.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 85, комментариев: 0
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