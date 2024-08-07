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​Более трех тысяч жителей Нижнетавдинского района получили медпомощь в рамках регионального проекта

«Здоровое село» в Нижнетавдинском районе: выявлены скрытые заболевания у сотен жителей

​Более трех тысяч жителей Нижнетавдинского района получили медпомощь в рамках регионального проекта
Фото: admtyumen.ru

В рамках регионального проекта «Здоровое село» в Нижнетавдинском районе две врачебные бригады провели осмотр 3150 жителей 17 сельских поселений. Более половины осмотренных жителей не посещали медицинское учреждение более двух лет. О результатах реализации проекта рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Впервые выявлены заболевания у 142 пациентов: 63 случая болезни системы кровообращения, 17 подозрений на злокачественные новообразования, 16 заболеваний эндокринной системы.

Проведена коррекция лечения у 921 пациента, направлены на дообследование 930 человек, а также 14 человек направлены на коронароангиографию, восемь человек получат высокотехнологичную медицинскую помощь, 16 человек направлены на медицинскую реабилитацию

В рамках проекта также:

  • 61 человек прошел флюорографическое обследование, у 4 заподозрена патология
  • 15 человек госпитализированы с хроническими неинфекционными заболеваниями, из них 7 - по экстренным показаниям
  • 128 маломобильных граждан прошли осмотр

Специалисты Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели консультации для более чем 300 пациентов, рассказали о факторах риска для здоровья, а также провели занятия по формированию здорового рациона и самоконтроля за состоянием здоровья.

– Для меня и для нашей территории это первый совместный опыт, когда мы все вместе – главы сельских поселений, социальная служба, управление образования, культура и спорт сделали все для того, чтобы сохранить здоровье и продлить жизнь нашим землякам, – отметил главный врач Областной больницы №15 Владимир Зайцев.

Региональный проект «Здоровое село» является важным шагом в профилактике заболеваний и улучшении качества жизни сельских жителей Тюменской области.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 94, комментариев: 0
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