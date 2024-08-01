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​Фокус на регионы: в России продлили и изменили ИТ-ипотеку

До погашения ИТ-ипотеки специалистам запретили увольняться

​Фокус на регионы: в России продлили и изменили ИТ-ипотеку
Фото: ru.freepik.com

Правительство РФ продлило действие ИТ-ипотеки до 2030 года, сделав акцент на поддержке специалистов в регионах. Одной из причин нововведений стало неравномерное распределение средств. Так, более половины денег направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где зарплаты заемщиков − ИТ-специалистов – гораздо выше, чем в среднем по стране: 300 тысяч и 230 тысяч рублей. Об этом рассказали Минцифры в телеграм-канале.

«Приоритеты были скорректированы под поддержку и сохранение кадров в регионах, где средние зарплаты айтишников существенно ниже, чем в Москве. Многие регионы за счет своих программ дополнительно снижают ставку по ИТ-ипотеке, чтобы сохранить у себя специалистов. Наша задача − в условиях существующих ограничений поддержать ИТ-специалистов в регионах, так как на данный момент нет возможности значимого увеличения бюджетных расходов», − говорится в сообщении.

Также Минцифры кратко описало изменения в ипотеке.

Ставка:

Было − не более 5%.

Стало − не более 6%.

Регионы по-прежнему могут дополнительно снижать ее за счет своих программ.

В каких регионах действует (покупка недвижимости и место работы):

Было − во всех регионах России.

Стало − во всех регионах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. То есть, если специалист работает в аккредитованной компании, которая зарегистрирована в этих городах, то он не сможет воспользоваться ИТ-ипотекой для приобретения недвижимости. Если компания зарегистрирована в любом другом регионе, то вы все равно не можете купить жилье по льготе в Москве и Санкт-Петербурге.

Размер льготного кредита:

Было − до 18 млн рублей в регионах-миллионниках и до девяти миллионов рублей в остальных регионах

Стало − до девяти млн рублей во всех регионах.

Условия для работодателей заемщика:

Было − обязательная ИТ-аккредитация.

Стало − обязательная ИТ-аккредитация и статус компании, получающей налоговые льготы.

Минимальный срок работы в ИТ-компании:

Было − 5 лет с момента оформления кредита.

Стало − в течение всего срока ипотеки.

Уровень зарплаты до вычета НДФЛ:

Было − от 150 тысяч рублей в Москве, от 120 тысяч рублей в других городах-миллионниках, от 70 тысяч рублей — для остальных городов. Для специалистов младше 36 лет критерий по заработной плате не применялся.

Стало − от 150 тысяч рублей для городов-миллионников, Московской и Ленинградской областей, для остальных − 90 тысяч рублей. Критерий действует для всех специалистов независимо от возраста.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 62, комментариев: 0
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