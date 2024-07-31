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​Земля в России подорожала на 25% за год

Цена на земельные участки в России выросла на четверть за последний год

​Земля в России подорожала на 25% за год
Фото: siapress.ru

В России стоимость земельных участков выросла на 25% за год. Так, цена сотки поднялась до 243 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Циан. Аналитики».

«За последний год земельные участки в РФ подорожали сильнее, чем загородные дома – на 25% против 9%», − говорится в исследовании.

Земельные участки стали дороже в большинстве регионов − 60. Однако сильнее всего цены взлетели в Калмыкии, на Алтае, в Тюменской области, Тыве и Свердловской области. Где-то, наоборот, стоимость земли стала ниже: Ингушетия, Камчатский край, Сахалинская область и Карачаево-Черкессия.

«Самые дорогие участки, по мнению аналитиков, замечены в Москве и Санкт-Петербурге – около 1,1 млн рублей за сотку, в Дагестане – 810 тыс рублей и в Краснодарском крае – 684 тыс рублей. Самая дешевая земля продается в Курганской, Новгородской, Псковской, Кировской, Смоленской, Липецкой и Орловской областях, Еврейской АО – менее 50 тыс рублей за сотку. Что касается площади, в среднем в России продается 12,7 соток», − передает издание.

Ранее в СМИ появилась информация, что авиабилеты в России подорожают до 50% в августе.


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Сегодня в 14:30, просмотров: 55, комментариев: 0
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