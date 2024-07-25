Отказ от соцсетей на две недели улучшит психологическое здоровье

Американские исследователи представили результаты своего эксперимента, который показал, что ограничение времени, проведенного в социальных сетях, улучшает психологическое здоровье. Об этом сообщает портал ПрофОбразование со ссылкой на журнал «Psychology of Popular Media».

«Подростковый и молодежный период характеризуется интенсивным социальным, физическим, эмоциональным и интеллектуальным развитием, но также сопряжен с повышенной уязвимостью к психическим расстройствам. По статистике, примерно 20% молодых людей ежегодно сталкиваются с проблемами психологического характера, включая депрессию и тревожность», – говорится в сообщении.

Для исследования была создана группа из 220 студентов в возрасте 17-25 лет, у которых наблюдалась депрессия и тревожное расстройство. В ходе эксперимента участники первой группы ограничили время в соцсетях до одного часа в день на протяжении 28 дней, а другая группа продолжала активно пользоваться ими.

Исследование показало, что у первой группы участников, в сравнении со второй, симптом депрессии и тревожности снизился на 2,35 балла.