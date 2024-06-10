В Тюменской области стартовал прием заявок на гранты «Агростартап» от желающих начать агробизнес, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

Грант может покрыть до 90 процентов затрат, необходимых на открытие сельскохозяйственного стартапа. Заявки принимаются до 8 июля на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

По разведению крупного рогатого скота мясного или молочного направлений продуктивности максимальный размер гранта устанавливается в размере 5 млн рублей. В случае, если планируется формирование неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива по данным направлениям с использованием части средств гранта «Агростартап», можно получить поддержку в размере 6 млн рублей.

По другим направлениям проекта создания или развития хозяйства максимальный размер гранта составит 3 млн рублей. А также, если часть средств гранта «Агростартап» предусмотрено потратить на цели формирования неделимого фонда сельскохозяйственного потребительского кооператива, поддержка составит до 4 млн рублей.

Минимальный размера гранта составляет 1,5 млн рублей, отмечают в департаменте АПК Тюменской области.