В России предложили возвращать водительские права после подписания военного контракта

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому вернуть водительские права можно будет в том случае, если гражданин заключит контракт с Минобороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Главу комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

«Водительское удостоверение, изъятое у такого лица, подвергнутого лишению права управления транспортным средством соответствующего вида, возвращается после заключения им контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании после уплаты в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения», — говорится в сообщении.

По законопроекту, кроме оплаты штрафа, гражданину необходимо будет пройти медкомиссию. Однако это будет касаться только тех, кого лишили прав за вождение в состоянии опьянения, за отказ проходить медосвидетельствование или же за оставление места ДТП.

«При этом из числа граждан, желающих заключить контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, могут быть лица, лишенные права управления транспортными средствами соответствующих видов», — добавил Кутепов.

По его словам, сейчас в рамках проведения специальной военной операции востребованы водители с водительскими удостоверениями на право управления транспортом различных категорий.