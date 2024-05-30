Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54 году жизни

После пяти лет борьбы с раком мозга умерла актриса Анастасия Заворотнюк, известная по своей роли в сериале «Моя прекрасная няня». Она ушла из жизни в 53 года. Об этом сообщили на ее странице во «ВКонтакте».

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя. Мы благодарим каждого из вас, кто искренне желал добра, молился о здравии и верил. Настя всегда чувствовала и очень ценила вашу поддержку. О месте и времени прощания мы сообщим сегодня вечером дополнительно», – говорится в публикации.

Напоминаем, что в 2019 году у актрисы диагностировали рак головного мозга в четвертой стадии.