В Тюменской области выбрали лучшие проекты НКО в сфере культуры

В Тюменской области восемь проектов социально ориентированных некоммерческих организаций получат в 2024 году поддержку на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

На областной конкурс субсидий для реализации проектов в области культуры и искусства среди СО НКО поступило 15 заявок. Эксперты отобрали самые значимые и актуальные проекты. Средства из областного бюджета в рамках нацпроекта «Культура» и госпрограммы «Развитие культуры» получат победители восьми номинаций.

Проект «PRO ремёсла детям» позволит разработать дидактические материалы с образцами изделий НХП и ремёсел Тюменской области для занятий с дошкольниками с применением этих материалов.

Проект «Наше наследие: Традиционный песенный фольклор» поможет муниципальным творческим коллективам окунуться в самобытный мир локального фольклора и популяризировать это достояние.

Региональный культурно-исследовательский проект «Сообщество лидеров культуры Тюменской области» поможет выявить и поддержать лидеров культуры региона, инициирующих и реализующих проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий.

Проект «Лаборатория креативного развития» – это комплекс мероприятий, нацеленных на создание условий для развития креативного мышления и формирования навыков разработки креативных проектов в сфере культуры.

Проект «Креативная лаборатория «Наш Бренд» направлен на продвижение региональных культурных брендов на основе объектов нематериального этнокультурного достояния Тюменской области.

Региональный конкурс «Книга года» выявит лучшие социально значимые произведения и будет популяризировать региональную литературу.

Конкурс резьбы по кости «80 лет Тюменской области» выявит лучших мастеров, художников, пиар-менеджеров, фотографов, других специалистов, занимающихся сохранением и передачей традиционного косторезного промысла.

«Фестиваль «Лаборатория для музыкантов M'uzLab» поддержит молодых музыкантов, которые создают авторский материал и ищут свою аудиторию слушателей.