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​Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России решили продлить

В России срок службы старых лифтов продлят с 25 до 30 лет

​Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России решили продлить
Фото: siapress.ru

Срок службы 70 тысяч устаревших лифтов в России продлят на пять лет. Однако это не решит проблему износа такого оборудования, отметил глава компании «Дом.РФ» Виталий Мутко в «РИА Новости».

«Естественно, мы их продлим еще на пять лет, это понятно», − рассказал директор компании.

Между тем, на весну 2024 года в РФ в эксплуатации находится более 600 тысяч лифтов. Их износ составляет − свыше 50%, сообщает Минстрой.

К 2025 году более 140 тысяч лифтов планируют заменить. Стоимость работ − 300 млрд рублей, добавляют «РИА Новости». Из этого числа 97 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации и 43 тысячи − с истекающим назначенным сроком службы до 2024 года.

Напоминаем, ранее проблему с заменой лифтов в многоквартирных домах России связали с недостаточными взносами на капремонт. При этом средний взнос на капремонт по регионам составляет 8-9 рублей за один кв. м, а в Москве — 24 рубля.

Больше о том, почему в России перестали менять лифты − в материале siapress.ru.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 96, комментариев: 0
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