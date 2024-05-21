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В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иноагентам

Депутат Госдумы предложил приравнять диаспоры к иноагентам

В Госдуме предложили приравнять диаспоры к иноагентам
Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил принять законопроект, запрещающий иностранное финансирование этнических объединений в России ( неофициальное название - «диаспоры»).

«Я предлагаю ввести запрет иностранного финансирования национально-этнических объединений. А в случае взаимодействия объединений, относящихся к этническим общностям, имеющим за рубежом России свои государства, с иностранными гражданами и организациями предполагается отнесение их к иноагентам», - сообщил парламентарий RTVI.

Документ предполагает перерегистрацию всех национально-этнических автономий в национально-культурные объединения — по одному на муниципалитет, регион и страну. Ликвидировать так называемые диаспоры в России не будут, потому что это понятие отсутствует в отечественном законодательстве, добавил Матвеев.

Комментируя инициативу Матвеева, зампред комитета по делам национальностей Госдумы Ильдар Гильмутдинов выступил против нее.

«Когда ты в этом не разбираешься и путаешь диаспоры, мигрантов, объединения, автономии, получается, что граждане нашей страны других национальностей, которые хотят сохранять свой язык, традиции, культуру, становятся чуть ли не преступниками. Это не очень хорошо, мягко говоря. В данном случае у товарища вот такое понимание всех и вся. И мигранты, и диаспоры в куче. Например, организации со статусом национально-культурных автономий имеют право создавать только граждане России. Какое отношение [к этому] мигранты имеют вообще?», - заявил Гильмутдинов «Газете.ру».


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Сегодня в 14:36, просмотров: 130, комментариев: 0
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