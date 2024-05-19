В банках тюменского региона идет акция по приему мелочи

Сдать надоевшую мелочь можно в любой банк тюменского региона: Центробанк объявляет о старте «Монетной недели». Несмотря на название, акция продлится более недели — с 20 мая по 2 июня. В это время каждый желающий может обратиться в офисы банков и обменять скопившуюся мелочь на банкноты или зачислить на свой банковский счет.

«Несмотря на увеличение безналичных расчетов, монеты не потеряли свою актуальность и широко используются в наличном денежном обороте, — отмечают в пресс-службе финансового регулятора. — Банк России чеканит огромное количество монет, но большая их часть не возвращается в оборот. Происходит это из-за того, что люди предпочитают расплачиваться банкнотами или безналично, а монеты оседают в копилках и не используются по своему назначению в денежном обращении».

«По статистике Банка России, в целом по стране в обращении находится почти 72 млрд штук монет, или примерно по 500 монет на одного жителя, — подсчитывает начальник отдела наличного денежного обращения Отделения Банка России по Тюменской области Наталья Бесчастных. — Организации розничной торговли нуждаются в монетах, но, в то же время, неохотно принимают мелкие монеты в оплату за товары. Проведение акции поможет вернуть мелочь, скопившуюся у граждан, в оборот и сократить затраты на ее чеканку».

Отметим, что монеты вне акции можно просто потратить в магазине или зачислить на счет банковской карты.

«Монетная неделя» набирает популярность среди жителей тюменского региона: в 2023 году они сдали более 750 тысяч штук монет на сумму 3,4 млн рублей. Общий вес мелочи составил 3,4 тонны.