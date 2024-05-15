В Госдуму России внесли законопроект о беспроцентных займах на жилье для молодых семей

В России предложили давать беспроцентные займы на жилье молодым семьям. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму вчера, 14 мая.

«В законодательстве в настоящее время предусмотрен ряд мер, направленных на помощь молодым семьям в улучшении жилищных условий. В частности, одним из таких механизмов являются мероприятия, предусмотренные госпрограммой «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Наличие жилого помещения — одна из основных предпосылок молодых семей к рождению ребенка, наиболее востребованное социальное благо, о чем свидетельствует популярность принимаемых государством мер в этой сфере», — передают отрывок документа «Известия».

Напоминаем, ранее президент Владимир Путин подписал указ, определивший национальные цели развития России на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди планов − обеспечение граждан страны жильем площадью не меньше 33 кв м на человека к 2030 году и не менее 38 кв м на человека к 2036 году.

Югра также разработает план по достижению целей, установленных указом президента РФ.