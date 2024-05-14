По мосту через реку Вагай восстановили движение

Сотрудниками дорожных служб было оперативно восстановлено движение по мосту через реку Вагай на автомобильной дороге Подъезд к деревням Новоуфимская – Ольгина – Ангарка. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Автомобильное и пешеходное движение по мосту было временно прекращено из-за повреждения конструкции во время сильного паводка. На период восстановительных работ для машин был доступен альтернативный объезд по автомобильной дороге с твердым покрытием Кротово – Новопетрово.

Строители приступили к восстановлению проезжей части 9 мая. Дорожные службы провели обследование моста, определили объём восстановительных работ. Ремонтные работы были выполнены в кратчайшие сроки – уже 13 мая движение через реку Вагай было восстановлено.

В настоящее время в регионе из-за паводка остаются подтопленными 36 участков дорог.

Как сообщают в Главном управлении строительства Тюменской области, дорожные службы по мере схода паводка проведут обследование всех подтопленных автомобильных дорог регионального значения и мостов и приведут все объекты в нормативное состояние, чтобы обеспечить безопасность и удобство проезда для всех участников дорожного движения.