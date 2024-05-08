Александр Моор выразил готовность выполнять поручения президента

В марте на выборах главы государства, жители Тюменской области, как и большинство россиян, поддержали действующего главу государства, сплотившись вокруг нашего национального лидера. Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор после торжественной церемонии вступления Владимира Путина в должность президента Российской Федерации, которая состоялась в Московском Кремле 7 мая.

«Сегодня Тюменская область, как и вся страна, уверенно смотрит в будущее. Мы реализуем национальные проекты и региональные программы», – отметил глава региона.

На инаугурации президента России присутствовали более двух с половиной тысяч гостей, в том числе – из Тюменской области. Алексей Краев, директор Тюменского агентства развития креативных индустрий, доверенное лицо Владимира Путина поделился впечатлениями после церемонии: «Это очень торжественное, знаковое событие. Переполняют эмоции и гордость за свой регион и нашу страну. Президент закончил свою речь словами «вместе победим». Мне кажется, сегодняшняя атмосфера полностью соответствует этим словам. Вся церемония была наполнена посылами к единству. И это ощущалось, наверное, в каждом человеке».

Тюменцы поддерживают инициативы президента России, сказал Александр Моор. «Готовы и дальше воплощать все задуманные планы в жизнь», – подчеркнул он.