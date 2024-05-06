АО «Транснефть – Сибирь» провело профессиональный конкурс «День безопасности труда» среди работников подразделений. Мероприятие традиционно проходило в преддверии всемирного Дня охраны труда на площадке Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа, учредителем которого является компания.

Конкурс призван содействовать формированию системного подхода к повышению культуры и ответственности каждого сотрудника за соблюдение требований безопасности на производстве.

В соревновании принимали участие 10 команд, представляющих структурные подразделения компании, всего 50 человек. Конкурсанты демонстрировали знания в области охраны труда на производстве, навыки оказания первой помощи пострадавшему, умение применять средства индивидуальной защиты. На практике участники показывали знания в области безопасности дорожного движения: в течение трех минут необходимо было выявить максимальное количество неисправностей автомобиля, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.

По итогам конкурса в общекомандном зачете первое место заняла команда Сургутского УМН, на втором – Нефтеюганского УМН, третье место – у представителей Тобольского УМН.

«Наша команда ответственно готовились к этому соревнованию. Победа сегодня – это как личный вклад каждого, так и заслуга всего коллектива, всего нашего филиала. Производственная безопасность, охрана труда – это общая цель, к которой мы стремимся, мелочей здесь не бывает, каждое правило проверено практикой», – сказал Кирилл Марченко, капитан команды, занявшей первое место.

Традиционно во время торжественного закрытия были объявлены победитель и призеры производственного конкурса «Лучшее подразделение по охране труда АО «Транснефть – Сибирь» по результатам работы в 2023 году. Первое место занял коллектив нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» (Тюменское УМН), второе – НПС «Холмогоры» (Ноябрьское УМН), на третьем – ЛПДС «Уват» (Тобольское УМН).

«В этом году уровень конкурсных испытаний стал еще сложнее, все участники показали достойные результаты. Это говорит о том, что наш большой коллектив развивается, повышается мастерство в области охраны труда, а значит, и культура безопасности на производстве в целом», – отметил главный инженер АО «Транснефть – Сибирь» Максим Кононов.