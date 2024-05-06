Почта ускоряет выдачу и отправку писем и посылок благодаря QR-кодам

Жители Югры смогут в три раза быстрее получать и отправлять посылки и письма в отделениях Почты с помощью QR-кодов. Процесс выдачи и получения будет занимать не более 30 секунд, сообщила пресс-служба АО «Почта России».

«Ранее на оформление писем и посылок у сотрудников Почты уходило в среднем около двух минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе. Теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник Почты сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента», — говорится в сообщении.

Но нужно быть внимательными, так как QR-код обновляется каждые 30 секунд.

«Ключевая задача Почты на текущий год — повысить качество предоставляемых услуг. Особое внимание мы уделяем клиентскому сервису и стремимся к тому, чтобы посетители получали услуги оперативно. Технология QR-кодов в отделениях Почты России позволит нам сделать обслуживание клиентов более удобным и эффективным», — сообщил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

Новый способ получения и отправления писем и посылок появится в обновленной версии мобильного приложения Почты. С 24 апреля обновление доступно для устройств на Android, после 13 мая – Huawei, а летом 2024 года – для устройств на iOS.