В Тюмени конфисковали крупную партию электронного никотина

В одной из торговых точек города Тюмени индивидуальный предприниматель пытался незаконно реализовать 2271 электронную систему доставки никотина. Устройства стоимостью 1,5 миллиона рублей были ввезены на территорию ЕАЭС из США, Германии и Китая без декларирования и уплаты таможенных платежей.

Сотрудники Тюменской таможни изъяли нелегальную партию иностранного товара, а по данному факту возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.21 (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка).

Суд избрал меру наказания в виде конфискации с последующим уничтожением.