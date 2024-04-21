Лишь 13% россиян готовы отказаться от наличных денег

Большинство россиян (77%) не готовы отказаться от наличных денег. Полностью перейти на безналичный расчет согласны только 13% жителей страны. Это следует из результатов опроса, который провел сервис Superjob среди 1600 респондентов из всех округов России.

«Только 13% россиян готовы перейти на безналичный расчет. Большинство (77%) не хотело бы полностью отказываться от монет и банкнот исходя из соображений финансовой безопасности», - сказано в сообщении сервиса.

В числе причин, которые назвали россияне, были следующие: «Это мои заработанные деньги, а не банка!»; «Отказ от денежной массы сильно девальвирует национальную валюту»; «Стихийное бедствие — половодье — показало, что наличка всегда нужна. Отключена электроэнергия, нет платежа по карте — не работает банкомат».

Среди мужчин готовых совсем отказаться от наличности больше, чем среди женщин - 14% и 11% соответственно. Россияне в возрасте 35—44 лет поддерживают переход на безналичную форму расчета чаще и тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Интересно, что за 10 лет число готовых отказаться от наличных денег россиян сократилось - тогда был 21%.