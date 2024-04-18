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​В Культурно-образовательном форуме Тюменской области приняли участие 90 школьников

Юные тюменцы прошли обучение в Колледже КОФТО_Ю

​В Культурно-образовательном форуме Тюменской области приняли участие 90 школьников
Фото: vk.com/depculture

90 ребят от 14 до 18 лет прошли обучение в Колледже КОФТО_Ю, организованном в «Олимпийской ребячке» 16-17 апреля. Их выбрали из 320 юных претендентов со всех муниципальных образований региона на участие в Культурно-образовательном форуме Тюменской области.

В первый день форума с мотивационной лекцией перед учащимися выступила ректор КОФТО_Ю, директор департамента культуры Елена Майер. «Я уверена, что из вас сформируется сообщество единомышленников. Начинайте уже сейчас создавать свою сеть контактов из разных отраслей, чтобы в будущем при реализации проекта в любой момент получить ценный совет», – порекомендовала она участникам.

В течение двух дней подростки посещали мастер-классы по пяти творческим направлениям: театр, музыка, изобразительное искусство, хореография и пластика, медиа и журналистика. Они слушали мотивационные лекции от спикеров из Тюмени, Москвы и Италии, а также работали над созданием своих проектов под руководством экспертов.

«В рамках Колледжа мы провели конкурс идей. И отмечу, что многие из них – это заявка на успех в создании будущих проектов. Лучшие идеи будут рекомендованы для участия в Детском культурном форуме в Москве», – сообщила Елена Майер.

Лучшими идеями проектов по итогам Форума стали «Семейный флэшмоб» и «Мастер-классы по современной хореографии».


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Сегодня в 22:26, просмотров: 102, комментариев: 0
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