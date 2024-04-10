В полиции предупредили о фейковых приложениях банков в App Store

В App Store появились фейковые приложения ВТБ и Тинькофф Банка, которые воруют данные пользователей. Приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков, но к реальным финансовым организациям не имеют отношения, предупредили в МВД.

«Оба приложения имеют накрученные оценки и используют фирменные цвета банков. Но к ВТБ и Тинькофф Банку они никакого отношения не имеют. В App Store нет приложений этих банков. В App Store нет приложений этих банков», — говорится в сообщении.

В МВД подчеркнули, что это фишинговые приложения. Их цель - кража персональных данных. В полиции призвали пользователей не устанавливать такие приложения и не вводить свои данные.

Приложения крупных российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play после введения санкций против кредитных организаций, напоминает РБК. Те, что установлены на устройствах пользователей, нельзя обновить через эти площадки