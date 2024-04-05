В Тюмени прошло рабочее совещание с представителями строительной отрасли, посвященное развитию жилищного строительства в Тюменской области. Совещание провели глава региона Александр Моор и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Как заявил губернатор, перед Тюменской областью стоят серьезные задачи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Цели по вводу жилья достижимы, учитывая те программы развития жилищного строительства, которые мы реализуем уже сегодня при поддержке Минстроя России. Это активное вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, применение финансовых инструментов «Инфраструктурного меню», участие в программе «Стимул» и многое другое», – отметил Александр Моор.

О ключевых инициативах, которые реализуются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказал замглавы Минстроя РФ. Он сообщил о продлении федеральных проектов: «Программа «Стимул» будет продлена на три года. Приоритетом станет комплексное развитие территорий, деньги направят на социальные объекты. «Инфраструктурное меню» сосредоточится на модернизации магистральных сетей, чтобы снизить потери при передаче того или иного ресурса».

Во время рабочей поездки в Тюмень Никита Стасишин осмотрел ряд объектов дорожной инфраструктуры, которые строятся в новых микрорайонах города с использованием механизма комплексного развития территорий, а также ознакомился с проектом тюменского межуниверситетского кампуса.