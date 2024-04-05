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Никита Стасишин оценил развитие жилищного строительства в Тюменской области

Программа «Стимул» будет продлена на три года

Никита Стасишин оценил развитие жилищного строительства в Тюменской области
Фото: admtyumen.ru

В Тюмени прошло рабочее совещание с представителями строительной отрасли, посвященное развитию жилищного строительства в Тюменской области. Совещание провели глава региона Александр Моор и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Как заявил губернатор, перед Тюменской областью стоят серьезные задачи в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Цели по вводу жилья достижимы, учитывая те программы развития жилищного строительства, которые мы реализуем уже сегодня при поддержке Минстроя России. Это активное вовлечение в оборот земельных участков, находящихся в федеральной собственности, применение финансовых инструментов «Инфраструктурного меню», участие в программе «Стимул» и многое другое», – отметил Александр Моор.

О ключевых инициативах, которые реализуются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», рассказал замглавы Минстроя РФ. Он сообщил о продлении федеральных проектов: «Программа «Стимул» будет продлена на три года. Приоритетом станет комплексное развитие территорий, деньги направят на социальные объекты. «Инфраструктурное меню» сосредоточится на модернизации магистральных сетей, чтобы снизить потери при передаче того или иного ресурса».

Во время рабочей поездки в Тюмень Никита Стасишин осмотрел ряд объектов дорожной инфраструктуры, которые строятся в новых микрорайонах города с использованием механизма комплексного развития территорий, а также ознакомился с проектом тюменского межуниверситетского кампуса.


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  2. ​Детей из школы искусств и других учебных заведений Сургута эвакуировали 540
  3. В Сургуте возводят сразу четыре школы 531
  4. ​Глава Белого Яра покидает свой пост из-за проблем с сердцем 497
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 6-7 апреля? // АФИША 492
  6. Жители двух дачных кооперативов Сургута сегодня останутся без света 454
  7. ​В одном из парков Нижневартовска демонтируют надземную теплотрассу 400
  8. ​Россиянам рассказали, кто заплатит налог на роскошь 400
  9. ​Два человека получили травмы в ДТП на трассе «Тюмень − Ханты-Мансийск» 397
  10. Андрей Филатов: ​Новые автобусы скоро прибудут в Сургут 395
  1. ​Сургут продолжит таять 5597
  2. Сургутянин сообщил о минировании гостиницы, его задержали 3211
  3. В ХМАО произошел взрыв на котельной - погибла девушка 3198
  4. Нелегальный текстиль: рейд по местам незаконной торговли прошел в Сургуте 2953
  5. ​Апрель начнется в ХМАО с дождя и снега 2569
  6. Ретроградный Меркурий наступает / Обзор СИА-ПРЕСС 2113
  7. ​В Нижневартовске оборудуют первую топиарную парковку 2025
  8. ​Евгений Дьячков будет управлять аэропортом Сургута еще два года 1855
  9. ​«Сколково» проводит в Югре федеральный проект по отбору лучших стартапов 1700
  10. ​Участникам Викторины «Достижения Югры» вручили ключи от новеньких автомобилей 1698
  1. 180 молодых биатлонистов съедутся в Ханты-Мансийск 13885
  2. ​Три новых автобусных маршрута начнут курсировать в Сургуте с 14 марта 8772
  3. ​Рабочая неделя в ХМАО начнется с похолодания и метели 6746
  4. В Югре похолодает до -37 градусов 6066
  5. ​В Сургуте исчез востребованный остановочный павильон 5655
  6. ​Сургут продолжит таять 5597
  7. ​Первые новые автобусы скоро прибудут в Сургут 4792
  8. Царское потворство 4646
  9. ​Сургуту нужна перестройка главных дорог, чтобы создать магистральные автобусные маршруты 4420
  10. Конец Бардаковой власти 4361

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