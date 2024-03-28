Школьники из Тюмени и Тобольска участвуют в чемпионате «Профессионалы»

В Тюменской области с 27 марта проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Уже не первый год региональный этап чемпионата в компетенции «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии» принимает у себя Центр робототехники и АСУ ТО.

И в этом году ЦРиАСУ стал площадкой для данной компетенции, при этом экспертами по оценке выполнения заданий выступают специалисты-инженеры проектной лаборатории Центра. Они также разработали для участников конкурсное задание, которое направлено на развитие у юных изобретателей навыков, необходимых для производственных процессов: умение «читать» чертеж, изготавливать детали в строгом соответствие с ГОСТом, разрабатывать изделия в соответствие с технической документацией.

В мастерской Центра школьники из Тюмени и Тобольска в течение трех дней будут работать над конкурсным заданием. Для этого на площадке есть все необходимые ресурсы и программно-техническая база. Участники разрабатывают прототипы в специальных чертежных программах и изготавливают их детали, используя технологии лазерной резки, фрезерования, 3д- печати, изготовления силиконовых форм и литья жидких полимеров.

Результаты регионального этапа чемпионата в компетенции «Изготовление прототипов. Аддитивные технологии» будут известны 31 марта. Имена победителей и призеров объявят на торжественном награждении в ДК «Пионер».