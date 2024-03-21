Российские компании стали чаще трудоустраивать пенсионеров

Работодатели стали лояльнее к кандидатам пенсионного возраста. Охотнее всего компании принимают квалифицированных рабочих и инженеров в производстве и строительстве, следует из результатов опроса сервиса Superjob.

«44% предприятий и организаций принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 30% — на отдельные должности», - сказано в сообщении.

Для сравнения, в 2023 году было 40% таких предприятий, а в 2007-м - только 27%.

Чаще всего россиянам пенсионного возраста открыты вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков. Также пенсионеры могут рассчитывать на работу бухгалтерами, водителями, учителями и сторожами.

«Старение» рабочих кадров во многом — следствие демографической ямы, отмечают аналитики сервиса.