На фестиваль «Тюмень сильная» направят более восьми миллионов рублей

В Тюменской области подвели итоги конкурса на право получения субсидии в 2024 году среди СО НКО в сфере физической культуры и спорта. Конкурс проведен в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программы по приоритетному направлению «Деятельность в области пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности».

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, участниками конкурса стали две организации, представившие к экспертизе программы по организации и проведению регионального спортивного фестиваля «Тюмень сильная».

Победитель был определен на заседании конкурсной комиссии. Им по результатам независимой экспертизы стала Региональная общественная организация Физкультурно-спортивный клуб ГТО «Территория силы». СО НКО получит поддержку в форме субсидии на сумму 8 217 тыс. руб.

Отметим, что спортивный фестиваль «Тюмень сильная» проводятся в рамках реализации национального проекта «Спорт – норма жизни». Он направлен на развитие массового любительского спорта в регионах, а также улучшение качества жизни людей, сохранение и укрепление здоровья, через формирование здоровых привычек, приобщение к здоровому образу жизни.