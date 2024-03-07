В Тюменской области готовят лидеров производительности

В рамках национального проекта «Производительность труда» разработана программа подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Она предназначена для руководителей и специалистов, стремящихся к росту и развитию на своих предприятиях. Обучение для компаний, участвующих в нацпроекте, финансируется из федерального бюджета, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Сотрудники компаний из Тюменской области принимают участие в новом образовательном потоке, который стартовал в Москве в конце февраля. Обучение под руководством опытных наставников и экспертов проходят сотрудники ЗТП «Поревит Тюмень», АО «КСМ» и АО «ГМС Нефтемаш».

Организаторы говорят, что специалисты предприятий получат новые знания в области стратегического менеджмента, маркетинга и продаж, управления персоналом, организации производства и логистики. Они также отработают полученные профессиональные навыки на реальных проектах для конкретных предприятий.

Региональный центр компетенций Тюменского технопарка приглашает предприятия, которым нужна экспертная поддержка в настройке производственных и бизнес-процессов, присоединяться к нацпроекту «Производительность труда».