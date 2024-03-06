Россиянки на фрилансе зарабатывают в среднем на 59% меньше мужчин

В 2023 году средний заработок россиянок на фрилансе составил 41 000 рублей в месяц, что на 59% меньше, чем у мужчин. Разрыв в доходах растет ежегодно: в 2021 году женщины на фрилансе получали на 50% меньше мужчин, а в 2022-м разница составила 55%. К такому выводу пришли аналитики сервиса Solar Staff. Они изучили доходы 100 000 фрилансеров обоих полов, зарегистрированных в базе компании, пишет Forbes.

Одна из основных причин различия в заработках - традиционное разделение профессий на "мужские" и "женские". Женщины чаще выбирают низкооплачиваемые профессии, такие как учителя, менеджеры, дизайнеры, фотографы, в то время как мужчины предпочитают более высокооплачиваемые технические специальности.

Впрочем, подчеркивают аналитики сервиса, мужчины превосходят женщин в доходах в любых отраслях фриланса. Например, в сфере разработки мужчины получают на 38,6% больше, чем женщины, в дизайне - на треть, в маркетинге - на 23%.

Неравенство в доходах эксперты также объясняют низкими зарплатными ожиданиями женщин. В 2023 году они запрашивали у потенциальных работодателей на 31% меньше денег, чем мужчины. В среднем 51 500 против 74 000 рублей.