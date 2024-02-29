88 млн рублей получат СО НКО Тюменской области

В Тюменской области с 1 марта начинается прием заявок на конкурс грантов губернатора для социально ориентированных некоммерческих организаций. По итогам конкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты в размере от 200 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию социально значимых проектов. Общая сумма поддержки составит 88 млн рублей, в том числе более 39 миллионов рублей – на условиях софинансирования Фонда президентских грантов.

В этом году экспертным советом рассматриваются заявки по 11 направлениям. В Год семьи особое внимание будет уделяться проектам, связанным с поддержкой семьи, материнства, отцовства и детства. Среди направлений также: социальная помощь, охрана здоровья и пропаганда ЗОЖ, проекты в области науки и образования, культуры и искусства, развитие институтов гражданского общества, поддержка молодежных проектов, охрана окружающей среды и защита животных и прочие.

Заявки на грантовый конкурс можно заполнить онлайн на официальном сайте тюмень.гранты.рф. Приём заявок продлится до 5 апреля, а не позднее 1 июня будут объявлены итоги конкурса. С 10 июня начнется процедура подписания соглашений с победителями, которые с 15 июля смогут начать реализацию своих проектов.

«Конкурс грантов сегодня – это не статья расходов, это инвестиции в благополучие региона. Общественные организации дополняют нашу работу в рамках нацпроекта «Демография». НКО работают точечно и оперативно откликаются на актуальные проблемы», – считает губернатор Тюменской области Александр Моор.