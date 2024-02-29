Тюменские власти встретились с представителями Счетной палаты

В правительстве Тюменской области впервые прошла рабочая встреча представителей Уральского и Сибирского федеральных округов, посвященная реализации ключевых национальных проектов. Темой круглого стола, который провела Счетная палата РФ, стала «Здравоохранение и образование – ключевые национальные приоритеты страны и основа повышения благополучия граждан».

Как отметила исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, реализация национальных проектов «Здравоохранение» и «Образование» в Уральском и Сибирском федеральных округах находится на высочайшем уровне.

«Ключевая задача нацпроекта «Здравоохранение» – повышение продолжительности жизни. В целом по России по итогам 2023 года мы видим очень высокий результат – 73,44 года. Очень серьезный результат. Тюменская область – в числе лидеров, 75 лет мы фиксируем по итогам прошлого года», – сообщила Галина Изотова.

В 2023 году Тюменская область вошла в число лидеров среди регионов страны по достижению показателей национальных проектов, отметил глава региона Александр Моор.

«Важной задачей для нас остается модернизация первичного звена здравоохранения. Цель этой работы – выровнять качество оказания медицинских услуг в крупных городах и небольших муниципалитетах. В сфере образования мы планируем в ближайшие три года завершить программу замены старых деревянных школ современными зданиями», – сообщил губернатор, подводя итоги встречи.