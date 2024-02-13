На дежурство в подразделения ГИБДД Тюменской области заступили 24 новых автомобиля

На дежурство в подразделения Госавтоинспекции Тюменской области заступили 24 новых патрульных автомобиля ДПС. Они закуплены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ключи от машин инспекторам вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник регионального Управления МВД Александр Смирнов.

«Перед нами стоит очень важная задача – обеспечить порядок и безопасность на автомобильных дорогах. Сегодня ситуация непростая. Безусловно, мы с вами сделаем все необходимое, чтобы изменить ее. Для этого будем использовать проверенные и эффективные методы и оборудование. В прошлом году мы приобрели и уже используем на наших дорогах дополнительные комплексы фотовидеофиксации и беспилотные летательные аппараты. И видим, что на тех участках дорог, где они работают, снижается скорость и риск возникновения ДТП», – отметил глава региона.

Большая часть новых автомобилей поступила в полк ДПС Госавтоинспекции, остальные – в подразделения Ишима, Уватского района, в отделы ГИБДД «Голышмановский» и «Ялуторовский».

Госавтоинспекторы на новых автомобилях будут сосредоточены на самых напряженных и аварийно-опасных участках дорог. Для этого современные кроссоверы оснащены всем необходимым оборудованием – в машинах установлены системы трехканальных регистраторов и радиостанция.

«Наша основная задача – добиться снижения количества ДТП и травматизма», – подчеркнул Александр Моор.