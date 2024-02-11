В России создали пластырь для безболезненного вакцинирования

Пластырь для безболезненного введения вакцин создали ученые Института тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова РТУ МИРЭА. Как передают «Известия», пластыри состоят из массивов микроигл, каждая высотой не более 0,6 миллиметра. Они проходят сквозь роговой слой кожи, не затрагивая нервные окончания, и растворяются в зависимости от состава за несколько минут или часов. Таким образом, вакцинирование получится максимально комфортным.

Разработчики уверены, что в будущем подобные пластыри вообще способны будут заменить привычные шприцы, наводящие ужас на впечатлительных пациентов.