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​В Тюменской области успешно реализуется программа переселения соотечественников

В Тюменскую область чаще всего переселяются из Казахстана и Армении

​В Тюменской области успешно реализуется программа переселения соотечественников
Фото: admtyumen.ru

В Тюменскую область благодаря программе переселения прибыли тысячи соотечественников и членов их семей. Программа переселения соотечественников реализуется с 2013 года и за это время показала свою эффективность, отмечают в региональном департаменте труда и занятости населения.

Участникам программы предлагается не только материальная поддержка, но и социальная интеграция. Соотечественникам предоставляют упрощенные условия для получения российского гражданства, что в свою очередь открывает перед ними широкие возможности для работы, образования и личного развития.

Специалисты, прибывшие из-за рубежа, внесли значительный вклад в развитие региона. Среди них есть врачи, инженеры, работники сельского хозяйства, педагоги, бухгалтеры, экономисты, юристы и представители других профессий, которые успешно трудоустроились, став ценными сотрудниками для тюменских организаций и предприятий. Квалификация прибывших работников позволила заместить вакансии, длительное время незанятые местным населением, таким образом, программа способствовала заполнению трудового дефицита в регионе.

Как отмечают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, наибольшее количество соотечественников приезжает из соседнего Казахстана – 66,4 % от общего количества, из Армении – 9,3 %, Таджикистана – 7,8 %, Узбекистана – 6,4 %, Туркмении – 3,6 %, Грузии – 2,9 %, Киргизии – 2,9 %, Азербайджана – 0,7 %.


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Сегодня в 21:10, просмотров: 70, комментариев: 0
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