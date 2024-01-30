В Тюменском штабе общественной поддержки проходят семинары для предпринимательниц

Жительницы Тюменской области, желающие открыть и развить собственное дело, могут стать участницами тематических семинаров. Встречи планируют регулярно проводить в Тюменском штабе общественной поддержки, сообщается в официальной группе Инвестиционного агентства региона в VK.

На первом семинаре своим опытом с участницами поделилась руководитель Центра «Мой бизнес» Тюменской области, член правления Тюменского отделения Союза женщин России, наставник по женскому предпринимательству Ильяна Багишева. В мероприятии приняли участие 30 женщин. Эксперт рассказала как правильно начать собственное дело и какие меры поддержки бизнеса действуют в регионе.

«Сегодня женское предпринимательство активно развивается. Женщины интересуются мерами господдержки, это радует. Отрыть собственное дело можно самостоятельно либо обратиться в Центр "Мой бизнес", где возможно получить услуги по регистрации бизнеса "под ключ", начиная от подбора ОКВЭДа, системы налогообложения, оформления заявления и открытия расчётного счета. Кроме того, для успешного старта бизнеса в нашем Центре можно подать заявку на комплексные услуги. Планируем такие встречи проводить на системной основе, следующая по государственной поддержке бизнеса запланирована на февраль», – отметила Ильяна Багишева.