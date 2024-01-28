Александр Моор поручил актуализировать планы эвакуации людей на случай пожаров

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел сбор по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы Тюменской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2023 году и постановке задач на 2024 год.

Глава региона заявил, что все мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону необходимо выполнить в полном объеме и в установленные сроки. Для этого губернатор поставил задачу проверить и актуализировать планы эвакуации людей из населенных пунктов и учреждений социальной сферы, а также провести практические тренировки. Он напомнил о необходимости своевременно проложить и обновить минерализованные полосы, предохраняющие населенные пункты от пожаров.

«Лесные, ландшафтные, техногенные пожары в 2024 году наверняка будут для нас на первом месте среди рисков. В подготовке к пожароопасному сезону, в работе по обеспечению безопасности населения и объектов экономики мелочей нет, все мероприятия очень важны. Самое главное – избежать гибели людей», – подчеркнул Александр Моор.

Напомним, что в регионе продолжают наращивать численность личного состава Противопожарной службы. Также 17 января в пожарные части Тюменской области поступила новая пожарно-спасательная техника. Губернатор вручил представителям МЧС ключи от 10 автоцистерн и 2 автолестниц.