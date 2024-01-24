Россияне стали реже пользоваться доставкой из-за роста цен на продукты

В 2023 году каждый пятый россиянин (около 19%) стал реже пользоваться сервисами доставками. Об этом со ссылкой на опрос, проведенный аналитическим сервисом Geo, пишет РБК.

Доставка стала менее популярна из-за подорожавших продуктов (такой ответ дали 27% респондентов), неудобных приложений сервисов (22%), значительно снизившейся скорости (16%) и скудного ассортимента (15%).

При этом 26% заявили, что покупают продукты только с доставкой. Треть ходят за продуктами самостоятельно, 41% — чередуют походы в магазин и заказы онлайн. Средний чек у каждого третьего респондента в 2023 году составил от 1000 до 5000 рублей.

Чаще всего россияне заказывают домой напитки (28% опрошенных), по 25% просят привезти домой выпечку и сладости. В реальные магазины участники опроса чаще ходят, чтобы купить фрукты, овощи, мясо, рыбу и готовую еду.