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​Тюменская областная больница ведет профориентационную работу со школьниками

В Тюменской области готовят кадры для здравоохранения со школьной скамьи

​Тюменская областная больница ведет профориентационную работу со школьниками
Фото: admtyumen.ru

В тюменской Областной больнице № 24 (с. Ярково) несколько лет назад начали вести профориентационную работу со школьниками. Сначала для них проводили встречи и различные интерактивные игры, а с прошлого года в план работы с учащимися включили цикл экскурсий по медучреждению. О работе в этом направлении рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Школьников встречали главный врач областной больницы Азат Кинчагулов и специалисты клинико-диагностической лаборатории. Главврач рассказал ребятам о больнице и поделился планами на будущее, объяснил, что такое программа целевого обучения, и какие специалисты необходимы для медучреждения.

Старшеклассники посетили клинико-диагностическую лабораторию, где смогли почувствовать себя в роли лаборантов. Они с интересом рассматривали под микроскопами различные биоматериалы, знакомились с медицинским оборудованием, закрепляли азы биологии.

Как отметила преподаватель биологии Тамара Осинцева, сопровождающая школьников, впечатления от экскурсии остались незабываемые: «Ребятам очень понравилось! Было интересно, познавательно и доступно в понимании. По окончанию экскурсии в КДЛ у нас уже появились пять желающих связать свою профессиональную жизнь с медициной. С нетерпением будем ждать следующих приглашений».

В этом году для учащихся запланированы экскурсии в структурные подразделения больницы №24 и мини-лектории по оказанию первой медицинской помощи.


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            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        bool(false)
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
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            [1]=>
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          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
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          [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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