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​Россиянам стали доступны прямые рейсы в 40 стран

Россиянам стало доступно больше стран с прямым перелетом

​Россиянам стали доступны прямые рейсы в 40 стран
Фото: ru.freepik.com

Число стран, в которые можно отправиться прямыми рейсами из России, увеличилось к декабрю 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 40. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Российские и зарубежные авиакомпании планируют выполнять в 2024 году прямые рейсы из РФ в 40 стран. Это Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Гонконг, Грузия, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иран, КНДР, Казахстан, Катар, Китай, Куба, Кувейт, Кыргызстан, Маврикий, Мальдивы, Марокко, Монголия, Мьянма, ОАЭ, Оман, Сейшельские острова, Сербия, Сирия, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка, Эфиопия», − говорится в сообщении.

Значимым событием в 2023 году стал запуск прямых рейсов в Грузию. Вылеты в Тбилиси и Батуми доступны теперь из десятка городов страны.

Интересны российским туристам и Вьетнам, Гонконг и Хайнань. Кроме того, в 2023 году восстановилось прямое авиасообщение между Москвой и Марокко.


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            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
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              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
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        bool(false)
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      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
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            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
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          [0]=>
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            [0]=>
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        NULL
      }
    }
  }
}
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